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Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

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Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti Haber Videosunu İzle
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti
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Paris’te nikah masasına oturan oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, İstanbul’da düğün yaptı. Çağatay Ulusoy’un nikah şahidi olduğu geceye Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da katıldı.

Itır Esen ve Engin Aykanat, Paris’teki nikahlarının ardından İstanbul’da düzenlenen düğünde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Esen, düğününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇAĞATAY ULUSOY NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Düğünde Çağatay Ulusoy, çiftin nikah şahidi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ile Mert Koç da geceye katılan isimler arasındaydı. Serdar Ortaç ise sahne alarak davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Itır Esen, dantel işlemeli gelinliği ve başını, omuzlarını örten duvağıyla klasik ve romantik bir tarz tercih etti.

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