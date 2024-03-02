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Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

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Kod Adı Kırlangıç dizisinin güzel oyuncusu Gizem Arıkan, 2 yıldır aşk yaşadığı Gürkan Felmaur ile nişanlandı. Aile arasında sade bir tören tercih eden oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve şimdilerde TRT'nin iddialı dizisi Kod Adı Kırlangıç dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı.

Gizem Arıkan ve Gürkan Felamur evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında sade bir nişan töreni yaptı. Güzel oyuncu nişanında bebek mavisi ışıltılı midi boy bir elbise tercih etti. Doğal makyajı ve saçıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, nişan sürecinde yaşananları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncu nişan takıldıktan sonra yakınlarıyla da karşılık göbek attı.

İşte Gizem Arıkan nişanından kareler...

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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