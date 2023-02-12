Günlerdir enkaz altında olan fenomen Taha Duymaz'ın ablasından yeni paylaşım: Artık ben de ne olacağını bilmiyorum

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında kaldı. Günlerdir haber beklenen Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan yeni bir paylaşım geldi.

"ÇARESİZCE İZLİYORUM"

Ailesinden gelecek güzel haberi bekleyen Abla Duymaz "Herkes çok merak ediyor biliyorum. Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama hala yeni başlandı çalışmalara tek duam kurtulmaları oradan sosyal medyadan hiç bir şey görüldüğü gibi değil sadece dua"