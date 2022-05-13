Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi - Haberler

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Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine'ne dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümle final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

5. BÖLÜMLE FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

BAŞROLLER, FİNAL OLACAĞINI MAGAZİNDEN ÖĞRENDİ

Başrol olduğu dizinin final yapacağını Altuntaş'ın paylaşımından öğrenen Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" dedi. Ahu Sungur ise "Bilgi için teşekkürler" yorumunu yaptı.

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi 5. bölümle final yapıyor! Başroller kararı magazinden öğrendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gülümse Kaderine, Bahar Şahin, Ahu Sungur, Fox Tv, Magazin, Haberler

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