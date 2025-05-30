Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi
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Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi
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Gigi ve Bella Hadid'in bugüne dek bilinmeyen üvey kız kardeşi Aydan Nix, 23 yaşında ve New York'taki Parsons Tasarım Okulu'ndan yeni mezun oldu. Aydan'ın annesi, Hadid kardeşlerin babası Mohamed Hadid ile kısa süreli bir ilişki yaşamış ve bu bağ 20 yıl boyunca gizli kalmış. Aydan, Florida'da annesi tarafından tek başına büyütüldü ve babasıyla uzun süre ilişki kurmadı.

Ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in bugüne kadar gizli kalmış bir üvey kız kardeşi olduğu ortaya çıktı: Aydan Nix. Henüz 23 yaşında olan Aydan, bu ay New York'taki Parsons Tasarım Okulu'ndan mezun oldu ve yıldız kardeşlerinin hayatına ani ama sıcak bir giriş yaptı.

20 Yıllık Sır Gün Yüzüne Çıktı

Aydan'ın annesi, Gigi ve Bella'nın babası, Filistin kökenli milyoner emlakçı Mohamed Hadid ile kısa süreli bir ilişki yaşamış. Bu ilişkiden Aydan dünyaya gelmiş. Ancak bu bağ, yaklaşık 20 yıl boyunca gizli kalmış.

Aydan ve annesi, aileyle bağlantılarını uzun süre gizli tutarken, Gigi ve Bella Hadid geçtiğimiz günlerde Aydan'ın kız kardeşleri olduğunu kamuoyuna açıkladı. Ünlü model kardeşler, "Ailemize bu beklenmedik ve güzel eklentiyi kucakladık," diyerek Aydan'ı sahiplenmiş oldu.

Aydan'ın Mütevazı Geçmişi

Aydan, Florida'nın banliyösünde, annesi Terri Hatfield Dull tarafından tek başına büyütüldü. Mohamed Hadid, Aydan'ın varlığından haberdardı ancak onunla uzun süre ilişki kurmadı ve maddi destekte bulunmadı. Aydan'ın annesi ise daha sonra evlenerek hayatını sürdürdü.

Yavaş Yavaş Hadid Dünyasına Giriş

Aydan, kardeşleriyle ilk kez geçtiğimiz yıl Paris'te tanıştı. O zamandan beri birçok kez birlikte görüntülendiler: New York gece hayatında, plaj tatillerinde ve sosyal medyada sıkça yan yana fotoğraflandılar.

Kendi Yolunu Çiziyor

Aydan, mezuniyetinin ardından moda dünyasında tasarımcı, stilist ve influencer olarak kariyer yapmayı hedefliyor. Kardeşleriyle olan bağı güçleniyor ancak babası Mohamed Hadid onu henüz "resmi olarak" tanımış değil. Babalar Günü paylaşımında "beş çocuğum var" derken Aydan'dan bahsetmemesi dikkat çekti.

Aydan'ın mezuniyet törenine katılması beklenen babası ise son anda planını iptal etti. Ancak aileye yakın kaynaklar, Hadid'in Aydan'a karşı sevgi duyduğunu, ama henüz onu kamuoyuna açıkça tanıtmak istemediğini söylüyor: "Aralarında karşılıklı bir saygı var ama aynı zamanda mesafeli bir ilişki."

Mezuniyetinde Dikkat Çeken Detay

Aydan, 16 Mayıs'ta düzenlenen mezuniyet töreninde kırmızı cübbesi ve kepiyle arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Annesi bu anları gururla sosyal medyada paylaştı. Aydan'ın ayrıca Filistin kültürünü simgeleyen siyah-beyaz kefiye takması, babasının kökenine saygı ya da Gazze'ye destek olarak yorumlandı.

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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