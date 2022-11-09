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Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi mi?

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam katıldığı bir düğünde kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile sessiz sedasız evlendiğini açıkladı. Basın mensuplarının şaşkınlığını gören Karaca, "Hep siz mi trolleyeceksiniz" diyerek şaka yaptığını söyledi.

Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 3 yılı aşkın süredir Yapıcıoğlu ile aşk yaşayan Karaca, katıldığı düğünde yaptığı espri ile basın mensuplarını şaşkına çevirdi.

"ARKADAŞLAR BİZ EVLENDİK"

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Sizi gelinlikle tekrar ne zaman göreceğiz?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti. Sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Karaca, "Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil" diyerek parmağındaki tektaşı gösterdi. Muhabirlerin şaşkına dönmesiyle kahkaha atan şarkıcı, şaka yaptığını söyledi.

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi mi?

Işın Karaca'nın 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı var.

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Işın Karaca, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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