Gecenin en dikkat çeken ismi! Hazar Ergüçlü, sütyen büstiyerle kırmızı halıda boy gösterdi

Dün akşam gerçekleşen ELLE Style Avards 2023 ödül törenine katılan oyuncu Hazar Ergüçlü, iddialı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sütyen büstiyer ve düşük bel etek giyen ünlü oyuncu cesaretini konuşturdu.

ELLE STYLE Awards 2023 X M.A.C, ödül töreni dün akşam birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halıda boy gösteren birçok ünlü isim şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Geceye katılan isimlerden olan Hazar Ergüçlü ise cesur kıyafetiyle adından söz ettirdi.

OLUMLU YORUMLAR ALDI

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Hazar Ergüçlü, siyah sütyen tarzı büstiyer ve düşük bel uzun beyaz etekle gecede boy gösterdi. Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü oyuncunun iddialı tarzı oldukça beğenildi. Oyuncu hakkında "Elbiseyi güzel taşımış" tarzında yorumlar yapıldı.