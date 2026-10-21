Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid, sahasında Almanya temsilcisi Leipzig'i 4-1 mağlup ederek devler liginde 3'te 3 yaptı ve kayıpsız gidişatını sürdürdü.

REAL MADRID 4 GOLLE GALİP

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 81. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. Leipzig'in tek golü 85. dakikada Tidiam Gomis'ten geldi.

ARDA GÜLER ŞOV DEVAM EDİYOR

Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise milli gururumuz Arda Güler oldu. Takımının ikinci golünü kaydederek galibiyeti perçinleyen genç yıldız, sergilediği performansla bir kez daha büyüledi. Son dönemdeki yükselen formuyla dikkat çeken Arda, Real Madrid formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik muazzam bir skora katkı istatistiğine ulaştı.