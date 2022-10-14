Gamze Özçelik'in kız kardeşi ortaya çıktı! O da ablasının yolundan gidiyor

Maneviyata yöneldikten sonra yaşantısını değiştiren Gamze Özçelik, özel hayatı ve yardımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu kez de Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik ortaya çıktı. Güzelliği ile ablasını gölgede bırakan Meltem Özçelik de yardım faaliyetlerinde görev alıyor.

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARIN İMDADINA KOŞUYOR

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

ABLASINDAN ÖNCE TESETTÜRE GİRDİ

Meltem Özçelik, 2018 yılında ablası Gamze Özçelik ile Bodrum'da plajda güneşlenirken görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

O dönem Instagram hesabından dini paylaşımlar yapan Özçelik'in, haşema giydiği görülmüştü. Özçelik şu sıralar yardım faaliyetlerinden kareler paylaşıyor.

Meltem Özçelik'in tesettüre girmeden önceki hali ise sosyal medyada gündem oldu.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik Türk oyuncu, sunucu ve model. Güzel oyuncu, Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.