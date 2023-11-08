Fenomen Şulemsi ve eşinin estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı

Mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi ile eşi fiziksel dönüşümleriyle dikkat çekti. Çiftin estetik olmadan önceki halleriyle şimdiki halleri arasında dağlar kadar fark var.

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetiyle ilgili iddiaların yanı sıra fiziksel değişimleri de şu sıralar çok konuşulur oldu.

Dilan Polat ve eşi Eengin Polat'ın kara apara aklama suçundan tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de radara girdi.

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetleri konuşula dursun çiftin estetik halleri yeniden gündem oldu. Ankara'da bir güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk ile eşinin eski ve yeni hallerini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayıldı.

Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne çeşitli estetik operasyon yaptırdığı gözlemlendi.