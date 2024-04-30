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Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

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Başarılı şarkıcı ve fenomen Reynmen, bir süredir aşk yaşadığı Emire Cansu Kurtaran ile evlilik kararı aldı. Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi ederek sarmaş dolaş pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

Yayınladığı eğlenceli videolarla adını duyurduktan sonra müzik sektörüne atılan ve şimdilerde Renklensin ismindeki şarkısıyla piyasayı kasıp kavuran Reynmen, evleniyor.

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, uzun süredir Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti. Sarmaş dolaş pozlar vererek Instagram hesaplarından evleneceklerini ilan eden ikiliye tebrik yorumları yağmaya başladı.

Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Emire Cansu Kurtaran Reynmen Magazin Yaşam Haberler

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