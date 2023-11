Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu

Sayısız projesinin yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, geçtiğimiz sene iş insanı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren çift oğullarını kucaklarına aldı.

DÜN AKŞAM DOĞUM YAPTI

Hamile kaldığını öğrendikten sonra reklam çekimi dışında bir projede yer almayan Ezgi Mola, bu süreci evinde geçirdi. Instagram hesabından sık sık takipçilerine "Doğurmadım" diye paylaşımlar yapan Mola, dün akşam saatlerinde bebeğini dünyaya getirdi.

BEBEKLERİNE CAN ADINI MI KOYACAK?

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin hamilelik müjdesiyle ilgili konuşurken bebeğe Can adını vereceklerini ağzından kaçırarak "Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" demişti. İkilinin oğullarına ne isim verdiği ise henüz bilinmiyor.