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ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül

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ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan'a ülkesinde 50 bin dolar hediye edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalacak ilk Somalili hakem olarak tarihe geçmeye hazırlanan ancak geçerli ABD vizesine sahip olmasına rağmen Miami Havalimanı'nda ülkeye alınmayan Omar Abdulkadir Artan'a büyük bir jest yapıldı.

50 BİN DOLAR HEDİYE EDİLDİ

Vize engeli nedeniyle dünyanınen önemli uluslararası turnuvasını kaçıran başarılı hakeme, Somali hükümeti ve yerel iş insanları destek çıktı. Yaşanan haksızlığa tepki gösteren ve genç hakemin motivasyonunu korumasını isteyen yetkililer, Artan’a 50 bin dolar değerinde bir nakdi hediye takdim etti. Ülkesini dünyada başarıyla temsil eden Omar Artan, bu anlamlı destek karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirterek moral bulduğunu ifade etti.

SÜPER KUPA MAÇINI DA YÖNETECEK

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, geride bıraktığımız günlerde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçına da görevlendirilmişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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