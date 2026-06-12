Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Ukrayna'da kaydedilen görüntülerde, zorunlu seferberlik görevlileri ile bir genç arasında yaşanan arbede dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan videoda gencin, kendisini götürmek isteyen görevlilerle fiziksel mücadeleye girdiği görüldü.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Görüntülerde, askeri kamuflaj giyen görevliler ile bir genç arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Kısa sürede büyüyen gerginlik fiziksel kavgaya dönüşürken, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla karşılık verdiği anlar kameraya yansıdı.

GÖREVLİLER YERE DÜŞTÜ

Videonun devamında, gencin mücadele sırasında en az bir görevliyi yere düşürdüğü görülüyor. Çevrede bulunan bazı kişilerin olaya müdahale etmeye çalıştığı dikkat çekerken, arbede bir süre daha devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ukrayna'da zorunlu seferberlik uygulamaları nedeniyle zaman zaman benzer gerginlikler yaşanırken, son görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olayın tam olarak nerede ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com