Tren çarpması sonucu raylara sıkışan ineğin telef olmaması için saniyelerle yarıştılar

Elazığ'da trenin çarptığı inek, tren ile raylar arasına sıkıştı. Vatandaşlar saniyelerle yarışarak ineği telef olmadan kesti.

Olay, Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi otlatmak için ineğini yeşillik alana çıkardı. O esnada demir yoluna geçen inek, yük treninin çarpması sonucu tren ve raylar arasına sıkıştı. Trenin ineğine çarptığını gören hayvan sahibi, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Vatandaşlar olay yerine koşarken, ineğin telef olmaması için adeta saniyelerle yarışıldı. Bir şahıs, bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı