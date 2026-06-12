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Tren çarpması sonucu raylara sıkışan ineğin telef olmaması için saniyelerle yarıştılar

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Elazığ'da yük treninin çarptığı inek, tren ile raylar arasında sıkıştı. Vatandaşlar saniyelerle yarışarak ineği telef olmadan kesti.

Elazığ'da trenin çarptığı inek, tren ile raylar arasına sıkıştı. Vatandaşlar saniyelerle yarışarak ineği telef olmadan kesti.

Olay, Kızılay Mahallesi'nden geçen demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi otlatmak için ineğini yeşillik alana çıkardı. O esnada demir yoluna geçen inek, yük treninin çarpması sonucu tren ve raylar arasına sıkıştı. Trenin ineğine çarptığını gören hayvan sahibi, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım talep etti. Vatandaşlar olay yerine koşarken, ineğin telef olmaması için adeta saniyelerle yarışıldı. Bir şahıs, bıçak getirerek telef olmak üzere olan ineği kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesude Arabacı:

aynısı geçen sene de olmuştu yine tren çarpıyo yine hayvan ölüyo yine insanlar kurtarıyor ama asıl sorun çözülmüyor işte hep aynı hikaye

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Haber YorumlarıMustafa Oktay:

bu teknoloji çağında tren geçecek yerleri düzgün işaretlemiyorlar vallahi inek nasıl oraya giriyor bu kadar dikkatsizlik olur mu

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Haber YorumlarıFeza Çalışkan:

ya bu ne ya çalışan insanlar işte böyle şeylerle uğraşıyo memlekette tren geçiyo hayvan da rayın ortasına giriyo sonra herkes koşuyo hayvanı kurtarmaya ben işe gitmeyim de inekleri kurtarayım mı ne bileyim böyle şeyler olmasın da herkes rahat yatsın

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