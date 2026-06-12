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Dervişoğlu'ndan Beyaz Et Üreticisi Şirketlere Kayyum Atanmasına Tepki: "Siz Kovboy Değilsiniz, Burası da Teksas Değil"

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasını eleştirerek, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ve bunun daha büyük bir krize yol açacağını söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına ilişkin, "Mülkiyet hakkını çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 13 beyaz et üreticisi şirkete kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Hepsini sıraladık. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. ve bugün, 'Mülkiyet Hakkı'nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil"

Kaynak: ANKA
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