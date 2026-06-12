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Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

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Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği tarihi Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği tarafından satın alındı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, restorasyon ve tadilat çalışmalarının ardından yapının birliğin yeni merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.

  • Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul'daki tarihi Adile Sultan Kasrı'nı satın aldı.
  • Adile Sultan Kasrı, Hababam Sınıfı filmlerinde Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanılmıştır.
  • TBB Başkanı Alpaslan Çakar, tadilat sonrası kasrın birliğin genel merkezi olacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İstanbul'un simge yapılarından biri olan ve Hababam Sınıfı filmleriyle hafızalara kazınan tarihi Adile Sultan Kasrı'nı bünyesine kattı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, birliğin yeni merkezinin tarihi yapıda hizmet vereceğini duyurdu. Çakar, kasrın gerekli tadilat ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından TBB'nin genel merkez binası olarak kullanılacağını belirtti.

TARİHİ YAPI YENİ İŞLEV KAZANACAK

Üsküdar'da bulunan ve uzun yıllar eğitim amaçlı kullanılan Adile Sultan Kasrı, Türk sinemasının kült eserleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin çekimlerine ev sahipliği yapmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yapı, yeni dönemde bankacılık sektörünün önemli kurumlarından Türkiye Bankalar Birliği'nin merkezi olarak hizmet verecek.

HABABAM SINIFI'NIN HAFIZALARDAKİ OKULU

1970'li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı filmlerinde "Özel Çamlıca Lisesi" olarak izleyici karşısına çıkan kasır, yıllar içinde kültürel bir simgeye dönüştü. Tarihi yapı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından farklı amaçlarla kullanılmaya devam ederken, son olarak Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni adresi oldu.

ÇAKAR DUYURDU

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, tarihi yapının satın alındığını ve kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirileceğini açıklayarak, çalışmalar tamamlandığında birliğin faaliyetlerini bu binadan sürdüreceğini ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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