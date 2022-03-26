Evlilik kararı aldıktan sonra stilini değiştiren Hadise, beyaz tulumuyla tam not aldı

Şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, evlilik teklifi aldığı Mehmet Dinçerler ile düğün hazırlıklarına başladı. Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, dün akşam İstanbul'da konser verdi.

SAHNE KIYAFETİ TAM NOT ALDI

Sahne kıyafetlerinde sık sık dekolteli mayolar tercih eden Hadise, bir süre önce tarzını değiştirdi. Son zamanlarda mayo giymeyen Hadise, dün akşamki konserinde de beyaz göğüs dekolteli bir tulum tercih etti. Şarkıcının konserinden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tarzı da çok konuşuldu. Şarkıcının tulumunu çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, "Çok hanımefendi olmuş" ve "Şükür sahnede kapalı birini gördük" yorumu yaptı.

İşte Hadise'nin sahne kıyafeti için yapılan bazı yorumlar...