Eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba oldu

Eski Survivor yarışmacısı Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan, ikinci kez baba oldu. Sevilen isim, sosyal medya hesabından Zenia adını verdikleri kızı ve eşiyle verdiği pozları paylaştı.

2016 yılında Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan, 2022 yılında All Star'a katılmış ve 9. olmuştu. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri Leon Aslan Arslan ise 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, geçtiğimiz günlerde de ikinci bebeklerine kavuştu.

KIZLARI DÜNYAYA GELDİ

Çiftin "Zenia" adını verdikleri kızları salı günü özel bir hastanede dünyaya geldi. 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşi ve kızıyla verdiği pozları yayınlayan Arslan, "Hoş geldin Zenia Arslan. 07.03.2023. 04.51, 3,580 gram, 53 cm" notunu yazdı.

Ünlü ismin paylaşımına Özlem Ada Şahin, Danilo Zanna, Hakan Ural, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Hatipoğlu, Çılgın Sedat ve Yasemin Şefkatli gibi birçok isimden tebrik yorumu geldi.

İşte Atakan Arslan, kızı ve eşi...