Ender Saraç... ÖDÜL TÖRENİNE EŞİNDEN BAŞKA BİRİSİYLE KATILINCA KIYAMET KOPTU!

Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi, kıyamet koptu.

Eşinin Aydın ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak küfreden Benan Saraç, "Adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin.

Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı.

Birbiriyle DM üzerinden tanışmışlar ve benden gizlemişler" dedi.

Yeni bir paylaşım daha yapan Saraç, evliliğini bitirmediğini ve kontrolün kendisinde olduğunu söyledi.

2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan Ender Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı.

Aynı törende olan ve eşinden ayrı takılan Benan Saraç, sosyal medya hesabından eşi ve Aydın'ın fotoğraflarını yayınlayarak öfke kustu.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP KÜFRETTİ

Fotoğrafları paylaşan Benan Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi.

Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor.

Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum."

"ADAM OLMAYI, KONUŞMAMAYI ÖĞRENECEKSİN"

"Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım.

Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım! Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı.

Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda!

Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış!"

"DM'DEN TANIŞMIŞ, BENDEN GİZLEMİŞ..."

"Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar...

Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?' Bana diyor, 'işim var'!

Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum.

Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın...

Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım!"

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Paylaşımların ardından birisine gönderdiği "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim.

Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, şu notu ekledi:

"Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin.

Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."

"YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi.

Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin?

Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım.

Yok 'bugün çok karizmatik görünüyorsun' falan. Görmemeye o mesajları.

Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak.

Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal... Arada var 21 yaş. Kontrol bende.

Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya.

Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış.

Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın."

Ender Saraç ise eşinin paylaşımlarının aksine evliliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.