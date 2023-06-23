Dua Lipa, Versace işbirliğiyle hazırlanan bikini koleksiyonunu tanıttı

Londralı pop star Dua Lipa, İtalyan moda devi Versace ile işbirliği yaparak hazırladığı mayo koleksiyonunu tanıttı. Mor renkli bikini giyen Lipa, retro bir Cadillac yanında poz verdi. Fotoğraflar hayranları tarafından 'şaşırtıcı' ve 'çok seksi' olarak nitelendirildi. Lipa'nın 'Levitating' şarkısına yönelik telif hakkı ihlali davası reddedildi.

Dua Lipa, mor renkli bir bikiniyle nefes kesiciydi.

Londralı pop star, İtalyan moda devi Versace ile işbirliği yaparak oluşturduğu mayo koleksiyonunu tanıttı. Lipa, esaslı bir fiziğe sahip olan bronz tenini sergileyen bir bikini giyerek apartman binaları önündeki açık alanda poz verdi. Retro bir Cadillac convertible'ın yanında dururken yüksek topuklu ayakkabılar giydi ve çanta tuttu.

Bu çarpıcı fotoğraflar, hayranları tarafından 'şaşırtıcı' ve 'çok seksi' olarak nitelendirildi ve Perşembe günü Instagram'a yüklendi.

27 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafların altına "Tatil sezonu yaklaşıyor! Donatella Versace ile birlikte tasarladığım Versace 'La Vacanza' koleksiyonum için çekildi." yazdı. Lipa, fotoğraflarda çok şık bir görünüm için birkaç kolye, belly chain ve bilezikler taktı.

Daha önce bu ay, bir Versace elbisesi giyerken bir şezlongda uzanırken görüldü. Versace'nin tasarımlarını daha önce de - hem kırmızı halıda hem de dergi çekimlerinde - giymişti.

Lipa'nın 'Levitating' adlı şarkısına yönelik telif hakkı ihlali davası reddedildi. 2020 yılındaki hit şarkısı 'Levitating', Artikal Sound System'ın 2017 tarihli reggae single'ı 'Live Your Life'ı kopyaladığı gerekçesiyle dava edilmişti. Ancak, hakim, Artikal Sound System'ın Dua ve ekibinin şarkılarına erişimleri olduğunu kanıtlama imkanlarının olmadığını belirtti.