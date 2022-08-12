Doğumdan sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Geçtiğimiz sene ilk bebeği Mercan'ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci, hamilelik kilolarını verdi. Eski formuna kavuşan güzel oyuncu, bikinili poz vermeyi de ihmal etmedi.
Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. 30 Kasım'da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, aldığı kiloları geri verdi.
Yoğun geçen sezonun ardından eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özge Özpirinçci, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hamileliği boyunca aldığı kiloları kısa sürede veren oyuncu, renkli bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.
Doğum yaptıktan bir ay sonra görüntülenen oyuncu, doğum kilolarını kısa sürede verdiğini belirterek "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.