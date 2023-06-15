Dizisi final yapınca soluğu tatilde alan Devrim Özkan, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Başrol olduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final yapan başarılı oyuncu Devrim Özkan, soluğu Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu açan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kusursuz fiziğiyle de görenleri hayran bıraktı.

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı ve Sercan Gülbahar'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 41. bölümle final yaptı. Dizide oynadığı "Songül" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Devrim Özkan ise finalin ardından tatile çıktı.

FİZİĞİ BÜYÜLEDİ

Uzun ve yorucu bir sezon geçiren güzel oyuncu, İstanbul'daki işlerini tamamladıktan sonra Bodrum'a giderek tatil sezonunu açtı. Kahverengi bikinisiyle denizde ve plajda poz veren Özkan, 878 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Doğal güzelliğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kusursuz fiziğiyle de görenleri büyüledi. Özkan'ın paylaşımı da kısa sürede beğeni ve yağmur yağmuruna tutuldu.

İşte Devrim Özkan'ın bikinili pozları...