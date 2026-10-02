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Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

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Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 yenilen ay-yıldızlılar, Belçika karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak oynadığı ilk 3 maçta puan alamadı.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
  • Belçika'nın gollerini 10. ve 60. dakikalarda Kevin De Bruyne ile 76. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
  • A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki ilk üç maçını da kaybederek 8 gol yedi ve 1 gol attı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oldu. Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

DE BRUYNE PERDEYİ AÇTI

Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Kevin De Bruyne, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla topu sağ alt köşeden ağlarımıza göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca A Milli Takım soyunma odasına 1-0 geride gitti.

DE BRUYNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Belçika ikinci yarıda farkı artırdı. Mücadelenin 60. dakikasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran De Bruyne, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Belçikalı yıldız böylece karşılaşmadaki ikinci golünü kaydetti.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Skorun 2-0'a gelmesinin ardından tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Karşılaşmanın 64. dakikasında "Montella istifa" tezahüratları duyuldu. Montella, Türkiye'nin Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada da aynı tezahüratlarla karşılaşmıştı.

SON SÖZÜ LUKAKU SÖYLEDİ

Belçika, 76. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ev sahibi ekibin organize gelişen atağında Romelu Lukaku topu ağlarımıza göndererek skoru 3-0'a getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

İLK 3 MAÇTA PUAN YOK

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, ikinci maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1, üçüncü maçında ise deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup oldu. Türkiye böylece ilk üç karşılaşmada 8 gol yerken yalnızca 1 gol atabildi ve henüz puanla tanışamadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

averaj takımı olduk ya gelen 3 atıyor giden 4 atıyor

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

insanda biraz utanma olur ŞEREFLİ bir şekilde İSTİFA EDER

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Haber YorumlarıEngin Çalık:

olsun villa falan verin...

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Deve gibi oldu ülkemiz, neremiz doğru ki

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Haber Yorumlarıalperenlive:

Montellayı gönderin tazminatını Hacıosmanoğlu'nun villaları öder nasıl olsa.

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