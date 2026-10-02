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Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan kişiyi personelin heimlich müdahalesi kurtardı

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Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan kişiyi personelin heimlich müdahalesi kurtardı
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Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan bir kişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar kurumun güvenlik kamerasına yansıdı; müdürlük açıklamasında ilk yardımın hayat kurtardığı vurgulandı.

KAYSERİ'de nefes borusuna şeker kaçan bir kişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde meydana geldi. Nefes borusuna şeker kaçan bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada durumu fark eden kurum personeli, vatandaşa heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. O anlar kurumun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde nefes almakta zorlanan kişiye, personelin heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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