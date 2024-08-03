Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Geçtiğimiz haftalarda psikolojik şiddet gördüğünü iler sürerek babası İbrahim Tatlıses'i hedef gösteren şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepki gösterdi. Tatlıses'in yasayı savunacağım derken söyledikleri ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"İNSANLIĞIMLA GURUR DUYAMIYORUM"

Sokak hayvanları için çıkarılan yasaya karşı çıkan Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ben bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insan değilim. İnsanlık kötü bir şey. Hayvan olmayı kabul ediyorum. Hayvan olmakla gurur duymak istiyorum. İnsanlığımla gurur duyamıyorum. Bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım. Bu kadar şerefli, haysiyetli bir varlık olmaktan gurur duyarım. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak Tatlıses'e desteklerin yanı sıra eleştiri yağdı. Tatlıses'in gündeme gelmek için böyle bir paylaşım yaptığını ileri süren kullanıcılar "Hayvanları koruyalım sevelim ama önce insan" yorumu yaptı.