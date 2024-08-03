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Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

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İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepki gösterirken "Ben bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Bana herkes köpek diye seslenebilir. Onur duyarım" demesi tepki çekti.

Geçtiğimiz haftalarda psikolojik şiddet gördüğünü iler sürerek babası İbrahim Tatlıses'i hedef gösteren şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepki gösterdi. Tatlıses'in yasayı savunacağım derken söyledikleri ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"İNSANLIĞIMLA GURUR DUYAMIYORUM"

Sokak hayvanları için çıkarılan yasaya karşı çıkan Dilan Çıtak Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Ben bu saatten sonra kendimi insan olarak kabul etmiyorum. Ben insan değilim. İnsanlık kötü bir şey. Hayvan olmayı kabul ediyorum. Hayvan olmakla gurur duymak istiyorum. İnsanlığımla gurur duyamıyorum. Bana bugünden itibaren herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bir şey. Onur duyarım, gurur duyarım. Bu kadar şerefli, haysiyetli bir varlık olmaktan gurur duyarım. Ama insan olmaktan gurur duymuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Dilan Çıtak Tatlıses'e desteklerin yanı sıra eleştiri yağdı. Tatlıses'in gündeme gelmek için böyle bir paylaşım yaptığını ileri süren kullanıcılar "Hayvanları koruyalım sevelim ama önce insan" yorumu yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Dilan Çıtak Tatlıses'in hayvan haklarını savunacağım derken söyledikleri tepki çekti

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (13)

zafer keles:

Babasının kızı masallah gündem olmak için elinden geleni yapardı oda

159
11
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Gjerj Kastoroiti:

bize ne sen kimsin hayret bişi

142
11
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Baba Yabgu:

İtKöphek

133
9
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hsn src:

Babanın " ben insan değil miyim" şarkısını sana gönderiyorum

100
7
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Fatma Olğun:

madem yasa, sana ağır geldi Tüm sokak hayvanlarına kur bir geniş barınak besle çocukları parçalarken sesiniz çıkmıyor Bende öldürülmesine ve zarar verilmesine karşıyım devletimizin kestiği parmakta acımaz

87
8
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Caner Alp:

H avlasaydın birde daha çok ilgi çekerdi.

58
8
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SMMM:

İTTAPAR

45
6
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Güven önemlş:

katliamtapar

yanıt2
yanıt2
Zeki Anti:

Ne diyelim hemcinslerine sahip çıkmış...

28
4
yanıtYanıtla
hayırdır:

İnsan demeye 40 şahit lazım zaten

19
2
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