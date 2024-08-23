Depremde kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da 11 yakınını kaybeden Kanal D'de 'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' rolüyle tanınan oyuncu Uğur Aslan, enkaz altında bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisinde 'Komiser Eren' rolünde yer alan Hataylı oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 aile üyesini kaybetti. Yeğenleri enkaz altından çıkartılan Uğur Aslan, Kanal D'de yayımlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programında, Hüsnü Şenlendirici'nin klarnet çaldığı anlarda hüngür hüngür ağladı. Aslan, Hatay'da depremde enkaz altından çıkartılan ve bir kolunu kaybeden yeğenini düğününde yalnız bırakmadı. Aslan, gelin olan yeğeni ile karşılıklı oynadı.