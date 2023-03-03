Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube kanalında paylaşılan video tepki çekti: Ölmüş insan üzerinden para kazanmayın
Magazin Haberleri
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Duymaz'ın vefatından önce sattığı iddia edilen YouTube hesabından "Taha Duymaz anısına derleme videoları" adıyla yayınlanan video tepki çekti. Duymaz'ın takipçileri videoya yaptığı yorumlarda "Ölmüş çocuk üzerinden para kazanmaya çalışmayın" dedi.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremin etkilendiği illerin başında gelen Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
Depremin 12. gününde cansız bedeni bulunan Taha Duymaz'ın haftalar önce yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu YouTube kanalını sattığı ileri sürülmüştü. Duymaz'ın kanalından yayınlanan video ise dikkat çekti. Duymaz'ın eski videolarından yeni bir video hazırlayan kanalın yeni sahibi, "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." başlığıyla yayınladı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, tepki çekti. Videoya yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcıları "Yazıklar olsun, para için neler yapıyorsunuz?" ve "Ölmüş insanın arkasından para kazanmak için yapmayacağınız yok" yorumları yapıldı.