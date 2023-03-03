Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube kanalında paylaşılan video tepki çekti: Ölmüş insan üzerinden para kazanmayın

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremin etkilendiği illerin başında gelen Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

TAHA DUYMAZ'IN ESKİ VİDEOLARI BİRLEŞTİRDİ

Depremin 12. gününde cansız bedeni bulunan Taha Duymaz'ın haftalar önce yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu YouTube kanalını sattığı ileri sürülmüştü. Duymaz'ın kanalından yayınlanan video ise dikkat çekti. Duymaz'ın eski videolarından yeni bir video hazırlayan kanalın yeni sahibi, "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." başlığıyla yayınladı.

VİDEOYA TEPKİ YAĞIYOR

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan video, tepki çekti. Videoya yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcıları "Yazıklar olsun, para için neler yapıyorsunuz?" ve "Ölmüş insanın arkasından para kazanmak için yapmayacağınız yok" yorumları yapıldı.