Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans - Haberler

Amerikalı oyuncu Salma Hayek eşi ve kızıyla şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Bazı hayranları tarafından "Dünyanın en güzel kadını" ilan edilen 55 yaşındaki yıldız oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hayek, 21 milyon takipçili Instagram sayfasından tekne turundaki eğlenceli anlarını paylaştı. Yıldız isim, mor bikinisiyle masanın üzerine çıkıp dans etti. Eşi Francois-Henri Pinault ise güzel oyuncunun bu anlarını hayranlıkla izledi.

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı.

Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 14 yaşında bir kızı bulunuyor.