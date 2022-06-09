Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans - Haberler

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Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, eşi Francois-Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte tatile çıktı. Mavi tur yapan Hayek, teknedeki masanın üzerine çıkıp mor bikinisiyle eşine dans gösterisi yaptı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü ise hayran bıraktı.

Amerikalı oyuncu Salma Hayek eşi ve kızıyla şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Bazı hayranları tarafından "Dünyanın en güzel kadını" ilan edilen 55 yaşındaki yıldız oyuncu son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Hayek, 21 milyon takipçili Instagram sayfasından tekne turundaki eğlenceli anlarını paylaştı. Yıldız isim, mor bikinisiyle masanın üzerine çıkıp dans etti. Eşi Francois-Henri Pinault ise güzel oyuncunun bu anlarını hayranlıkla izledi.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 14 yaşında bir kızı bulunuyor.

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Değişen sadece zaman! 55 yaşındaki oyuncu Salma Hayek'ten mor bikinisiyle eşine özel dans

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Salma Hayek Hollywood Magazin Haberler

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