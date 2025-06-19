Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 'ayrıcalık' eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan?

Bir zamanlar güzelliğiyle öne çıkan ana haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, şimdilerde ise boyu kadar olan kızlarıyla gündemden düşmüyor.

KIZLARI MAGAZİN DÜNYASININ EN KONUŞULAN İSİMLERİ OLDU

Çok göz önünde büyümeseler de Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren Talu, magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden oldu.

KISA SÜREDE BÜYÜK BİR KİTLEYE HİTAP ETMEYE BAŞLADI

Özellikle sosyal medya platformu TikTok'a hızlı bir giriş yapan 22 yaşındaki Derin Talu, diksiyonu, ve takipçileriyle kurduğu iletişimle kısa sürede büyük bir kitleye hitap etmeye başladı.

ANNESİ İLE KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Son olarak, Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli ile kameraların karşısına geçtiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Derin Talu'nun annesine, "Daha yeni başlıyoruz. Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın." dediği, Defne Samyeli'nin ise gülerek "Valla mı?" karşılığını verdiği görüldü.

"ANNEM YA DA BABAM BENİM GEÇİMİMİ SAĞLIYOR DİYE NİYE UTANAYIM Kİ"

Ayrıcalıklı doğduğu için kendisine yöneltildiğini belirttiği eleştirilere de yanıt veren Derin Talu, şunları söyledi: "Ben ayrıcalıklı doğdum diye insanlar 'bundan utanmam lazım' sanıyor. Benim belli şartlara sahip olmamın sebebi annem ve babamın çok çalışkan olması. Ben bununla gurur duyuyorum. Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki bundan? Çok güzel bir şey. Çoğu insanın hayalini kurduğu bir şey. Ben sahibim diye özür mü edeyim?"