Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 'ayrıcalık' eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan?

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 'ayrıcalık' eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan?
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Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 'ayrıcalık' eleştirilerine yanıt: Niye utanayım ki bundan?
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Son dönemde magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, annesiyle birlikte kamera karşısına geçti. Ayrıcalıklı doğduğu için kendisine yöneltildiğini belirttiği eleştirilere yanıt veren Derin Talu, "Ben bununla gurur duyuyorum. Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki bundan? Çok güzel bir şey. Çoğu insanın hayalini kurduğu bir şey" dedi.

Bir zamanlar güzelliğiyle öne çıkan ana haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, şimdilerde ise boyu kadar olan kızlarıyla gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan annesine: Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın

KIZLARI MAGAZİN DÜNYASININ EN KONUŞULAN İSİMLERİ OLDU

Çok göz önünde büyümeseler de Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu'yla yaptığı evlilikten doğan kızları Derin ve Deren Talu, magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden oldu.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan annesine: Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın

KISA SÜREDE BÜYÜK BİR KİTLEYE HİTAP ETMEYE BAŞLADI

Özellikle sosyal medya platformu TikTok'a hızlı bir giriş yapan 22 yaşındaki Derin Talu, diksiyonu, ve takipçileriyle kurduğu iletişimle kısa sürede büyük bir kitleye hitap etmeye başladı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan annesine: Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın

ANNESİ İLE KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Son olarak, Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli ile kameraların karşısına geçtiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Derin Talu'nun annesine, "Daha yeni başlıyoruz. Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın." dediği, Defne Samyeli'nin ise gülerek "Valla mı?" karşılığını verdiği görüldü.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan annesine: Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın

"ANNEM YA DA BABAM BENİM GEÇİMİMİ SAĞLIYOR DİYE NİYE UTANAYIM Kİ"

Ayrıcalıklı doğduğu için kendisine yöneltildiğini belirttiği eleştirilere de yanıt veren Derin Talu, şunları söyledi: "Ben ayrıcalıklı doğdum diye insanlar 'bundan utanmam lazım' sanıyor. Benim belli şartlara sahip olmamın sebebi annem ve babamın çok çalışkan olması. Ben bununla gurur duyuyorum. Annem ya da babam benim geçimimi sağlıyor diye niye utanayım ki bundan? Çok güzel bir şey. Çoğu insanın hayalini kurduğu bir şey. Ben sahibim diye özür mü edeyim?"

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan annesine: Sen ileride Derin Talu'nun annesi olacaksın

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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