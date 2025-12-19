Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Burada kan ve saç örneği veren Bilic ile birlikte gözaltındaki diğer isimler, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki imza işlemlerinin ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Danla Bilic, "Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım" ifadelerini kullandı.

SİNAN AKÇIL TEPKİ GÖSTERDİ

Bilic'in bu paylaşımını gören Sinan Akçıl kendini tutamadı. Yaptığı paylaşımda Bilic'e çok sert tepki gösteren Akçıl, şunları ifade etti:

"Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum."