Haberler

Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Bilic'in serbest kalmasının ardından "Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz" ifadelerini kullandığı paylaşımına, şarkıcı Sinan Akçıl "Bu saçma sapan, ciddiyetsiz yaklaşım nedir?" diyerek sert tepki gösterdi.

  • Danla Bilic, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
  • Danla Bilic, serbest kaldıktan sonra sosyal medyada jandarma ekiplerini nazik olarak nitelendirdi ve teşekkür etti.
  • Sinan Akçıl, Danla Bilic'in sosyal medya paylaşımını ciddiyetsiz buldu ve devletin işleriyle ilgili espri yapılmaması gerektiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Danla Bilic, işlemler kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Burada kan ve saç örneği veren Bilic ile birlikte gözaltındaki diğer isimler, jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki imza işlemlerinin ardından ünlü isimler serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Danla Bilic, "Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım" ifadelerini kullandı.

SİNAN AKÇIL TEPKİ GÖSTERDİ

Bilic'in bu paylaşımını gören Sinan Akçıl kendini tutamadı. Yaptığı paylaşımda Bilic'e çok sert tepki gösteren Akçıl, şunları ifade etti:

"Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

title