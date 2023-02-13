CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve yakınları enkaz altında kaldı. Günlerdir Duymaz'ın enkazının başında olan CZN Burak, çalışmada görev alan kişiyle konuşarak son durumu paylaştı. Görevli, apartmanların yana eğildiğini ve büyük tehlike olduğunu söylerken Duymaz'ın ailesi de çıkan ölüm haberlerine isyan etti.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da enkaz altında kaldı. Günlerdir Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaza giderek çalışmaları yakından takip eden CZN Burak, son durumu paylaştı.

"ARKADAŞIMIZI ÇIKARABİLMEK İÇİN BİNALARI TIRAŞLAMAK GEREKİYOR"

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek hem yardım yapan hem de Duymaz'ın ailesine destek olan CZN Burak, çalışmaları sürdüren ekipten biriyle görüştü. Çalışmalarla ilgili bilgi veren görevli, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

TAHA DUYMAZ'IN AİLESİ ÖLÜM HABERLERİNE İSYAN ETTİ

Günlerdir haber alınamayan Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği iddiası da sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Çıkan haberlere isyan eden Duymaz'ın abisi ve ablası "Burada acımızı yaşayamıyoruz. Perişan durumdayız saçma sapan haberlerle bizi zor duruma bırakıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN'İN PAYLAŞIMI AİLEYİ SİNİRLENDİRMİŞTİ

Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan şarkıcı Gülben Ergen, Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiğini söylemişti. Çıkan ölüm haberlerinin ardından açıklama yapan Duymaz'ın ablası, "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panikliyorum ve oraya gitmeye çalışıyorum. Ekiplerin işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen paylaşım yapmayın" demişti.

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