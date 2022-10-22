Cinsel İçerikli Sahnesi Hakkında Konuştu!

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın cinsel içerikli sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, olay yaratan o sahne hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor.

O SAHNE GÜNDEM OLDU!

Dizide Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın kendisini tatmin ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu.

"İLK DEFA BÖYLE BİR SAHNE ÇEKTİM"

Hafsanur Sancaktutan, gündem yaratan o sahnesi hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "İlk defa böyle bir sahne çektim" dedi.

Daha önce benzer bir sahneyi Hülya Avşar'ın da oynadığı hatırlatılınca, "Evet 'Berlin Berlin' filmindeydi. Benim dizide takma adım da Berlin. Cuk oturmuş. Tesadüf mü, değil mi artık bilemem" karşılığını verdi.

DÜNYAYLA BENİM ARAMDA KONUSU NEDİR?

' Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.

Hafsanur Sancaktutan şu sıralar Dünyayla Benim Aramda dizisinde canlandırdığı Sinem karakteriyle adından söz ettiriyor.

HAFSANUR SANCAKTUTAN ÖZEL HAYAIT

Hafsanur Sancaktutan, meslektaşı Deniz Can Aktaş ile aşk yaşamaktadır.

Hafsanur Sancaktutan'ın Oynadığı Diziler

Son Yaz / Yağmur / 2020

Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019

Gülperi / Fidan / 2018