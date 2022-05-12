Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı - Haberler

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Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cem Belevi ile ihanet yüzünden ikinci kez ayrılan İrem Derici, dün akşam verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Şarkı söylediği esnada bir erkek hayranının Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdığını duyan Derici, gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile Cem Belevi çifti, ihanet yüzünden ikinci kez ayrıldı. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici, elinde şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Dün akşam sahneye çıkan Derici, duygusal anlar yaşadı.

AYRILIK SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcının bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi, "Herkes haddini bilsin" dedi.

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

KONSERİNDE AĞLADI

İkinci kez aldatılan Derici, dün akşamki konserinde Affeder mi Aşk Bizi isimli şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı. Şarkısını yarıda keserek duraksayan Derici, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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İrem Derici, Cem Belevi, Magazin, Haberler

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