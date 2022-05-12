Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile Cem Belevi çifti, ihanet yüzünden ikinci kez ayrıldı. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici, elinde şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Dün akşam sahneye çıkan Derici, duygusal anlar yaşadı.

AYRILIK SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcının bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi, "Herkes haddini bilsin" dedi.

KONSERİNDE AĞLADI

İkinci kez aldatılan Derici, dün akşamki konserinde Affeder mi Aşk Bizi isimli şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı. Şarkısını yarıda keserek duraksayan Derici, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.