Camdaki Kız'a damga vuran ihanet itirafı! Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın performansı alkış topladı

Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hayri, Nalan'a başka bir kadına aşık olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. Duydukları karşısında sinir krizi geçiren Nalan ise Hayri'ye peş peşe tokat atarak "Sen bana aşıksın, benim için ölüyorsun" diyerek ağladı. Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın sahnedeki oyunculuk performansları ise izleyicilerden tam not aldı.

Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Merve Polat, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Nihal Menzil ve Tamer Levent'in paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam 80. bölümüyle ekrana geldi. Uğruna eşi Sedat'tan boşandığı Hayri'nin kendisini aldattığını öğrenen Nalan, sinir krizi geçirdi.

HAYRİ, NALAN'A İHANETİ İTİRAF ETTİ

İki çocuğunun annesi Türkan'dan boşanan Hayri ile Sedat'tan ayrılan Nalan aşk yaşamaya başlamıştı. Hem eski eşiyle hem de Nalan'la görüşen Hayri, karşısına çıkan Laz Kızı'na aşık oldu. Nalan'ı aldatan Hayri, dün akşamki bölümde her şeyi itiraf etti.

Nalan'ın yanına giden Hayri, "Ben başkasına aşık oldum. Biz seninle her şeyden önce iki iyi arkadaşız bunu sen de biliyorsun. Bunu sana söylemem lazım. Bu sefer çok başka oldu, kötü tutuldum. Beni anladığını biliyorum. Yine görüşürüz. Birbirimizi görmek istersek görürüz. Ama ben eskisi gibi çok sık gelemem. Bu kız biraz tehlikeli ve sana bir şey yapmasından çok korkuyorum. Seninle gizli saklı görüşmemiz lazım. Sana açık konuşuyorum, senden ricam ben söyleyene kadar beni arama ve yazma. Beni biraz darlama" dedi.

NALAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayri'nin söylediklerini karşısında büyük bir yıkım yaşayan Nalan ise sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. Hayri'nin ağzını kapatan Nalan, "Sus, gözümün içine bak. Hayri, sen bana aşıksın. Sen benim için ölüyorsun. Sen ne diyorsun?" diyerek peş peşe tokat attı. Öfkeden sinir krizi geçiren Nalan, "Ben senin için her şeyden vazgeçtim" diyerek Hayri'yi hem öptü hem de tokat atmaya devam etti.

Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin oyunculuk performanslarını çok beğenen birçok izleyici "Adeta ders verdiler" yorumunu yaptı.