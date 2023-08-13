Büşra Pekin, Havuçlu Anne karakteri gibi poz verdi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Başarılı oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yıllar önce adını geniş bir kitleye duyurduğu Güzel Hareketler Bunlar'daki Havuçlu anne karakterine gönderme yaptı. Verdiği kilolar ve estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen oyuncunun değişimi bir kez daha gündeme geldi.

Yıllar önce yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki "Havuçlu anne" rolüyle hafızalara kazınan Büşra Pekin, fazla kilolarını kurtulduktan sonra hem estetik operasyon yaptırdı hem de koyu renkteki saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından "havuçlu anne "karakterine gönderme yapan oyuncunun değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

ARADAKİ FARK AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Instagram hesabından havuç yerken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu, "Havuçlu ana geri döndü" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımından sonra karakteri bir kez daha gündem olunca aradaki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncu için "Kendini tanıyabiliyor musun?" yorumları yapıldı.