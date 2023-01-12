Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü, sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler yaptıkları paylaşımda üzüntülerini dile getirdi.

Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Çaçan'ın acı haberini alan ünlü isimlerüzüntülerini dile getirdiler.

İZZET ÇAPA

"Burhan Çaçan! Bir dönem arabesk müzikte ve türkülerde fırtınalar estiren adam. Tatlıses'in rakibi olarak gösterilen ses. Henüz 62'sinde ayrılmış aramızdan. Sevenlerinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

BERNA LAÇİN

"Burhan Çaçan kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. 62 yaşında çok erken bir veda, Allah rahmet eylesin."

LATİF DOĞAN

"Türk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti kendisine rahmet. Ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Burhan Çaçan bir dönemin vazgeçilmez şov konuklarındandı. Çok seyredilir, şarkıları ortalığı kasıp kavuşurdu. Çok genç bir vefat. Çok üzüldüm. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

SEHER DİLOVAN

"Değerli meslektaşım Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."

MANSUR YAVAŞ

"Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

SAFİYE SOYMAN

"Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti."

UMUT AKYÜREK

"Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum."

ASLI HÜNEL

"İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm."

PINAR DİLŞEKER

"Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun."

FERMAN TOPRAK

"Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak."