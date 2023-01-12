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Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

Magazin Haberleri

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ani ölümü, sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler yaptıkları paylaşımda üzüntülerini dile getirdi.

Türk Halk Müziğinin unutulmaz sanatçılarından Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi. Çaçan'ın acı haberini alan ünlü isimlerüzüntülerini dile getirdiler.

"Burhan Çaçan! Bir dönem arabesk müzikte ve türkülerde fırtınalar estiren adam. Tatlıses'in rakibi olarak gösterilen ses. Henüz 62'sinde ayrılmış aramızdan. Sevenlerinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Burhan Çaçan kalp krizi geçirmiş ve vefat etmiş. 62 yaşında çok erken bir veda, Allah rahmet eylesin."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Türk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti kendisine rahmet. Ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Burhan Çaçan bir dönemin vazgeçilmez şov konuklarındandı. Çok seyredilir, şarkıları ortalığı kasıp kavuşurdu. Çok genç bir vefat. Çok üzüldüm. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Değerli meslektaşım Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun."

Burhan Çaçan'ın ani ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu

"Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Burhan Çaçan Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Süleyman Öncucuk:

allah rahmet etsin severek dinlediğim sanatçıydı 1983 yılında mardin kızıltepe de askerliğimde bizim bölük te akrabaları vardı onları ziyaretinde tanıdım candan yürekten birisiydi çok üzüldüm

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