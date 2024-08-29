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Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

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Güldür Güldür Show'un oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürdü ve Nez, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla 'yollarımızı ayırdık' dedi. Nez, ayrılıkla ilgili olarak 'Her bir bitiş yeni bir başlangıçtır' ifadesini kullandı.

Güldür Güldür Show oyuncularından Rüştü Onur Atilla, temmuz ayında 2 çocuğun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Evliliğini bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan günlerce tepkilerin hedefi olan Atilla'nın ilişkisi kısa sürdü.

"BİR SÜRE ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Yeni boşanan Rüştü Onur Atilla ile ilişkiye başladığı için "Yuva yıkan kadın" ilan edilerek eleştiri yağmuruna tutulan Nez, dün akşam takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Nez "Onur Bey ile hiç paylaşım gelmiyor" diyen takipçisine "Herkes yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı. Özel hayatıyla ilgili samimi bir açıklama yapan şarkıcı "Minik dünyamda mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir kadınım. Ailem, sevdiklerimle sağlıklı ve mutlu oldukları sürece her günüm en güzel gündür. Özel hayatım konusunda hep açık ve net olmuşuzdur. Şimdilik sakin ama arayış içinde de değilim" dedi.

Nez, bir takipçisinin "Ayrılmanıza üzülmedim yalan söyleyemem" yorumuna da "Arkadaşlar bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş yeni bir başlangıçtır" cevabını verdi.

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Güldür Güldür Show Rüştü Onur Atilla Instagram Nez Magazin Haberler

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