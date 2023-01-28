Biri ayağını birini kolunu uzattı! Simge Sağın ve Aybüke Pusat pozlarıyla şaşkına çevirdi

Tatil için Miami'ye giden başarılı şarkıcı Simge Sağın, mavi mayosuyla poz verdi. Bir etkinliğe katılan oyuncu Aybüke Pusat ise siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi. İki ünlü ismin fotoğraflarındaki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

BİRİNİN AYAĞI BİRİNİ KOLU UZADI

Sağın'ın paylaşımında bir ayağının normalden daha uzun görünmesi Pusat'ın da kollarının uzunluğu takipçilerinin gözünden kaçmadı. İki ismin fotoğrafını gören kullanıcılar photoshopun dozunu kaçırdıklarını iddia etti. İkilinin fotoğraflarını gören bazı kullanıcılar, ise photostop olmadığını ikilinin geniş açı ile çekim yaptıkları için öyle göründüğünü söyledi.

İki ünlü ismin de photoshopa ihtiyaç duymadıklarını söyleyen takipçileri "Elini lahmacun küreği gibi yapmış" ve "O el ve ayaktan başka insan üretilir o kadar büyük" yorumu yapıldı.

İşte yapılan bazı yorumlar...