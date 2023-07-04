Bircan Bali, Hadise'nin açtığı hakaret davasından beraat etti! Dilekçeyi paylaşıp gönderme yaptı

Bircan Bali, Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili konuştuğu için hakkında açılan davadan beraat etti. Sosyal medya hesabından karar dilekçesini paylaşan Bali, "Hadise 'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" dedi.

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Seren Serengil ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davadan beraat eden Bircan Bali, sosyal medya hesabından karar dilekçesini yayınladı.

HAKLARINDAKİ SUÇLAMAYI REDDETMİŞLERDİ

Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Daha önce dava kapsamında ifadeleri alınan Bircan Bali ve Arto konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddetmişlerdi.

BİRCAN BALİ BERAAT ETTİ

Hadise'nin şikayetçi olduğu davada karar çıktı. Mahkeme, Bircan Bali'nin hakaret davasından beraatine karar verdi. Instagram hesabından karar dilekçesini yayınlayan Bircan Bali, avukatına teşekkür ederek "Hadise 'hakaret ettin' demiştin de hakim sana 'yok daha neler' demiş" notunu yazdı.