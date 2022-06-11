Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Geçtiğimiz hafta Roma'da nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, dün Marmaris'te düğün yaptı. Sütşurup düğünde ip askılı derin göğüs ve bacak dekolteli bir gelinlik tercih etti.

2008 yılında Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile nikah masasına oturan Mustafa Sandal'ın 10 yıl süren ve iki çocuğunun dünyaya geldiği evliliği 2018 yılında bitti. Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, dün düğün yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Nikahlarını yurt dışında kıydıran ünlü çift, geçtiğimiz hafta İtalya'nın başkenti Roma'da 'evet' demişti. Çiftin düğünü de dün akşam Marmaris'te yapıldı. Çiftin düğün mekanına pembe bir golf arabasıyla gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Sandal ve Sütşurup'u bu mutlu günlerinde yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğünde nikah memuru kılığına giren ünlü komedyen Doğu Demirkol, yaptığı esprilerle davetlileri güldürdü.

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Bir hafta önce evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti düğün yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mustafa Sandal Marmaris Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title