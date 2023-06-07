Babası tahta geçme hakkından vazgeçti! İşte İtalya'nın model ve sosyal medya fenomeni olan kraliçe adayı

İtalya Savoy Prensi Emanuele Filiberto, tahtına geçme hakkından vazgeçtiğini duyurdu. Bu da kızı Prenses Vittoria'nın 19 yaşında tahta geçme yolunu açtı. Model olan ve Londra Üniversitesi'nde politik bilimler ve sanat tarihi okuyan 19 yaşındaki Vittoria'nın, monarşiye yeni bir bakış açısı katacağına inanılıyor. Bu değişiklik, kadın liderlerin artan trendine paralel olarak, kadın varisin tahta çıkabilmesine izin veren yasaların değiştirilmesinden sonra geldi.

Savoy Prensi Emanuele Filiberto, İtalya'nın tahta geçme hakkında feragat ettiğini duyurdu. 50 yaşındaki prens, Londra Üniversitesi'nde politik bilimler ve sanat tarihi okuyan model kızının bu görevde başarılı olacağına ve monarşiye yeni bir bakış açısı katacağına inanıyor.

Emanuele, kızının yeteneklerine olan güvenini dile getirdi ve genç neslin yeni ve modern fikirleri hayata geçirme fırsatına sahip olması gerektiğini belirtti.

İtalya, 1946'da yapılan bir referandumla monarşiye son vermiş olsa da, tahtın kaldırılmasına kadar İtalya'nın krallarını doğuran Savoy Ailesi, monarşiye geri dönme umudunu hiç kaybetmedi.

Vittoria ve babası bu eski soydan geliyor. Büyük kızının bu rolü devralmasına yardımcı olmak için eski yasaları değiştiren babası Prens Emanuele, kızının liderliğinin yeni bir dönem başlatacağına inanıyor.

Vittoria, babasının kendisine verdiği bu fırsatı, kendisine verilebilecek en iyi hediye olarak tanımladı. Tahta geçmesi muhtemel gözüyle bakılan Vittoria Paris'teki prestijli École Diagonale'de okudu ve sosyal medya profillerinde sanat ve moda tutkusunu takipçileriyle paylaşıyor.

Ayrıca eğitim reformları için kampanyalara katılım gösterdi. Vittoria'nın Savoy Evi'ne resmi olarak tanıtılması 2021'de yapılması planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle ertelendi.