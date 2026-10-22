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Avustralya'da sel haberini yapan muhabir, batan araçtaki sürücüyü kurtardı

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Avustralya'da sel haberini yapan muhabir, batan araçtaki sürücüyü kurtardı
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde sel bölgesinden haber yapan ABC muhabiri Will Murray, önünden geçip derin suya dalan cipin sürücüsünü bir vatandaşla birlikte kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) muhabiri Will Murray, Queensland eyaletinin Morayfield bölgesinde sel haberi yaptığı sırada gözlerinin önünde suya giren bir aracın sürücüsünü kurtardı.

Murray, yanından geçen bir cipin derin sel suyuna daldığını ve kısa sürede batmaya başladığını gördü. Muhabir, olay yerindeki bir vatandaşla birlikte suya girerek sürücüye ulaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde Murray ile diğer kurtarıcının, hızla batan aracın yanında sürücüyü dışarı çıkarmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

BBC'ye konuşan Murray, aracın çok hızlı battığını anladıkları anda "düşünmeye zaman olmadığını" söyledi. Sürücünün boğulabileceğini belirten muhabir, "Atlayıp bir denemek daha iyi" dedi.

Kaynak: BBC

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