Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın'dan imza törenine damga vuran sözler

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için TFF’nin Riva’daki merkezinde imza töreni düzenleniyor. Yalçın, “Kariyerimin en önemli günlerinden biri” derken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, deneyimli çalıştırıcının görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmadığını söyledi.

RİVA’DA SERGEN YALÇIN İÇİN İMZA TÖRENİ

A Milli Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Ay-yıldızlıların teknik direktörlüğüne getirilen deneyimli çalıştırıcı için Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki merkezinde imza töreni düzenleniyor. Törende TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

“MADDİ KONULARI ÖN PLANA ÇIKARMADI”

Konuşmasına, Milli Takım’ı beş yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek başlayan Hacıosmanoğlu, Yalçın’ın futbol bilgisi ve tecrübesine güvendiklerini söyledi.

TFF Başkanı, “Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, Yalçın’ın Milli Takım’ı hedeflerine ulaştıracağına inandıklarını da dile getirdi.

SERGEN YALÇIN: EN ÖNEMLİ GÜNLERİMDEN BİRİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Kariyerimin en önemli günlerinden biri... Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur." açıklamasını yaptı.

"HALKIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Hocam "Bizim Çocuklar" olgusu tahribata uğradı. Bunu nasıl düzelteceksiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Çok tahribata uğradığını düşünmüyorum. Futbolda bazen işler iyi gider, bazen kötü gider. Milli Takım duygusu, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Halkın teknik direktörüyüm... Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Milli Takım arzusu ve ilgisi geri dönecek. Halkımız yine Milli Takım'ın peşinde koşacak. Bu kolay bir süre değil. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Başkanımızla konuşurken, bunları dikkate aldık. Süre ancak oraya yetiyor. Hep birlikte o heyecanı yaratacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.

"HOCANIN TÜRK OLMASI ÖNEMLİ"

Sergen Yalçın, "Hocanın Türk olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncularımız da Türk... Milli Takım kapısı herkese açık... Her zaman istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Kapımız herkese, tüm oyunculara açık... Herkes rahat olabilir." ifadelerini kullandı.

"EN DOĞRU, EN ADALETLİ KADRO OLACAK"

Tecrübeli teknik adam, "Milli Takım tercihleri yapacağız, bunlar tartışılabilir. En doğru ve adaletli kadro ile sonuca nasıl gidebiliriz üzerine çalışacağız. Halkımızın, Milli Takım'ın peşinden koşması ve başarılarla mutlu olması gerekiyor. Halkı başarılarla birlikte Milli Takım'ın arkasında toplamaya çalışacağız. Milli Takım her şeyin üzerinde, burada forma olmaz. Herkes öyle gelecek. Ben de heyecanlıyım, en büyük görevi üstleniyorum. Bir şey yaparken birlikte olacağız. Siz, bizim yanımızda olacaksınız. Halkımız da arkamızda olacak ve hep birlikte bir şeyler başaracağız." dedi.

"BAZI OYUNCULARLA FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTIM"

Milli Takımımız'ın hocası, "Bazı oyuncularla konuştum. Fikir alışverişi yaptık. Uluslar Ligi'nde durumumuz iyi değil. O planları bugünden sonra yapacağız. Oyuncularla ilgili ve formatla ilgili bugün konuşmayacağım. Bugün başka bir gün, imza günü..." ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER GELMEYİ ÇOK İSTİYOR, ÇÖZERİZ"

Sergen Yalçın, "Berke Özer konusunda bizden önce yaşanan bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Berke de milli takıma gelmeyi çok istiyor. Bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Hepsini kolaylıkla çözebiliriz. Genç oyuncularımızı yeniden milli takıma kazandırmak da bizim görevimiz." açıklamasını yaptı.

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