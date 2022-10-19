Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz, hakkındaki ihanet iddiasını yalanladı

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti ayrıldı. Turan'ı aldattığı ileri sürülen Navruz, sosyal medya hesabından hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık" dedi.

Final yapan Ada Masalı dizisinin setinde başlayan arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile 31 yaşındaki Alp Navruz çifti yollarını ayırdı. Navruz'un gittiği spor salonunda kadınlarla yakınlaştığı ve bu yüzden ilişkisini bittiği iddia edilirken yakışıklı oyuncudan cevap gecikmedi.

İHANET İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Alp Navruz, şunları söyledi: "Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır."

"İLİŞKİMİZİ KONUŞARAK BİTİRDİK"

"Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle."