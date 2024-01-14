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Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

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Aslışah Alkoçlar Demirağ, anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Londra'da buluşup birlikte poz verdi. Alkoçlar yayınladığı karede, kendisini Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu.

Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından dedesi ve anneannesiyle birlikte fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şuan , sol tarafın 30 sene öncesi" notu düşen Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımına yorum yağdı.

30 YIL ÖNCEKİ HALİNE BENZETTİ

Aslışah Alkoçlar, İngiltere'nin Londra şehrinde anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile poz verdi. Ailecek verdikleri pozu yayınlayan Alkoçlar, kendini anneannesinin 30 yıl önceki haline benzetti. "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şuan , sol tarafın 30 sene öncesi" notunu düşen Aslışah Alkoçlar'a yorum yağdı.

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

"SADECE SAÇ BANDI BENZİYOR"

Birçok kişi Aslışah'ın Hülya Koçyiğit'e benzemediğini belirtti. Ünlü ismin paylaşımına "Sadece saç bandı benziyor" tarzında yorumlar da yapıldı.

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetince alay konusu oldu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Hülya Koçyiğit Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

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