Aslıhan Güner, yeni projesinde Atatürk'ün annesini oynayacak

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Aslıhan Güner, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatacak olan "Zübeyde Analar Oğullar" filminde Zübeyde Hanım'ın gençliğini oynayacak. 13 Mart'ta çekimlere başlanması planlanan film, 29 Ekim'de vizyona girecek.

Kuzey Yıldızı dizisiyle kariyerinde önemli bir başarı yakalayan ve son olarak Mahsun Kırmızıgül Prestij Meselesi filminde "Semiha Topaloğlu'nu oynayan Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu.

ATATÜRK'ÜN ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güner, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını anlatan "Zübeyde Analar Oğullar" filminde başrol oynayacak. Güzel oyuncu filmde Zübeyde hanımın gençliğini canlandıracak. Proje Tasarımı ICNN Yapım'a ait olan filmin yapımcıları ise Nuri Yıldırım, Zeynep Güngör ve Alper Tosun. Senaryosu İlber Tekinsoy imzası taşıyan filmi Cenk Yaz yönetecek.

29 EKİM'DE YAYINLANACAK

Son hazırlıkları yapılan proje, 13 Mart'ta Bergama'da sete çıkacak. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmde Zübeyde hanımın daha önce hiç izlemediğimiz yönleriyle Mustafa Kemal'in ve Cumhuriyet'in kaderinde ne kadar etkili olduğu anlatılıyor.