Fırtına ölen stajyer Taha Öztürk, oyuncu Fatih Öztürk'ün kuzeni çıktı

Ankara'daki fırtınada inşattaki beton kalıpların üzerine düşmesi sonucu stajının ilk günü hayatını kaybeden 21 yaşındaki Taha Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncularından Fatih Öztürk'ün kuzeni olduğu ortaya çıktı. Cenaze törenine katılan oyuncu Öztürk, taziyeleri kabul etti.

Ankara'daki fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk (21) için Ahmet Efendi Camisi'nde tören düzenlendi.

ÜNLÜ OYUNCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze törenine, baba Zeki, anne Neslihan Öztürk, Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Fatih Öztürk ile çok sayıda aile yakını ve okuldan arkadaşları katıldı. Baba Zeki Öztürk, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. Törende baba Öztürk, Taha'nın kuzeni olduğu öğrenilen Fatih Öztürk ve okul arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Taha Öztürk, ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.