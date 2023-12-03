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Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

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5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, evlendi. Evirgen eşi Alina Boz'la dans ederken gözyaşlarını tutamadı. Güzel oyuncu, eşinin gözyaşlarını elleriyle sildi.

Alina Boz ile Umut Evirgen, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftten Umut Evirgen, düğününde duygu dolu anlar yaşadı. Evirgen'in gözyaşlarını Boz, elleriyle sildi.

5 AYLIK AŞKTA MUTLU SON

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift dün nikah masasına oturdu. Evirgen'in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını geline verdi.

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Dün akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünya evine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

"ALLAH SİZİ BİR YASTIKTA KOCATSIN"

Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a verdi.

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü akınına uğrayan partide duygusal anlar yaşandı. Umut Evirgen, eşi Alina Boz ile dans ederken gözyaşlarını tutamadı. Boz ise eşinin yanağından süzülen gözyaşlarını elleriyle sildi.

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Umut Evirgen Alina Boz Magazin Haberler

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