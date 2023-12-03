Alina Boz ile mutluluğa evet diyen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Alina Boz ile Umut Evirgen, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftten Umut Evirgen, düğününde duygu dolu anlar yaşadı. Evirgen'in gözyaşlarını Boz, elleriyle sildi.

5 AYLIK AŞKTA MUTLU SON

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift dün nikah masasına oturdu. Evirgen'in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını geline verdi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Dün akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünya evine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

"ALLAH SİZİ BİR YASTIKTA KOCATSIN"

Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ünlü akınına uğrayan partide duygusal anlar yaşandı. Umut Evirgen, eşi Alina Boz ile dans ederken gözyaşlarını tutamadı. Boz ise eşinin yanağından süzülen gözyaşlarını elleriyle sildi.