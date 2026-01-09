Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, evinde yaşadığı fırtına anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Balkonunda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan Yılmaz, o anlarda büyük korku yaşadığını takipçilerine aktardı.

BALKONDAKİ EŞYALAR YERİNDEN OYNADI

Zeynep Yılmaz'ın paylaşımlarına göre, fırtına balkon kısmında bulunan eşyaları etkiledi. Yılmaz'ın balkonunda bulunan dolabı güçlükle tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken, şiddetli rüzgarın evin balkon kapısında da hasara neden olduğu görüldü.

RÜZGAR BALKON KAPISINI KIRDI

Yılmaz, paylaşımında fırtına sırasında balkon kapısının yerinden çıktığını belirtti. Yaşanan hasarın ardından eve gelen ustaları da sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, yaşadığı olayı kayıt altına aldı.

Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı 10 yıl süren birlikteliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocuğu dünyaya getiren çift, 2016'da anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Mimar Zeynep Yılmaz, iş insanı Bülent Ciritci ile 2023'ten beri aşk yaşıyor.