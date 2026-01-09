Haberler

Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı Haber Videosunu İzle
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, dün Marmara'yı etkisi altına alan şiddetli fırtınada korku dolu anlar yaşadı. Şiddetli rüzgara balkonda yakalanan Yılmaz'ın ayakta güçlükle durduğu ve önünde bulunan dolaptan destek aldığı görüldü. Fırtınadan dolayı Yılmaz'ın balkonunun kapısı da kırıldı.

  • Zeynep Yılmaz'ın evinin balkonunda şiddetli rüzgar nedeniyle eşyalar yerinden oynadı.
  • Fırtına, Zeynep Yılmaz'ın evinin balkon kapısında hasara neden oldu.
  • Zeynep Yılmaz, yaşadığı fırtına anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, evinde yaşadığı fırtına anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Balkonunda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan Yılmaz, o anlarda büyük korku yaşadığını takipçilerine aktardı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

BALKONDAKİ EŞYALAR YERİNDEN OYNADI

Zeynep Yılmaz'ın paylaşımlarına göre, fırtına balkon kısmında bulunan eşyaları etkiledi. Yılmaz'ın balkonunda bulunan dolabı güçlükle tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken, şiddetli rüzgarın evin balkon kapısında da hasara neden olduğu görüldü.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

RÜZGAR BALKON KAPISINI KIRDI

Yılmaz, paylaşımında fırtına sırasında balkon kapısının yerinden çıktığını belirtti. Yaşanan hasarın ardından eve gelen ustaları da sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, yaşadığı olayı kayıt altına aldı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı 10 yıl süren birlikteliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocuğu dünyaya getiren çift, 2016'da anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Mimar Zeynep Yılmaz, iş insanı Bülent Ciritci ile 2023'ten beri aşk yaşıyor.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar

Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

YPG'lilerin yığınağı! İşte ele geçirilen ölümcül silahı yapan ülke
Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler

Trafikte mide bulandıran görüntü! Vatandaşlar hemen harekete geçti
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha